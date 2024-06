В Боливии провалилась попытка госпереворота

В Боливии предотвращена попытка военного государственного переворота. Бывший президент Боливии Эво Моралес, который принадлежит партии “Движение к социализму” заявил в своем аккаунте в Х, что “назревает государственный переворот”.



⚡️🇧🇴 BREAKING:



A failed coup attempt in Bolivia by US-backed General Juan José Zúñiga.



Bolivia, a dramatic coup attempt aimed at President Luis Arce was stopped in its tracks.



Armored vehicles smashed into the government palace, yet Arce stood strong, swiftly replacing the