



В Беларуси построен полевой лагерь для боевиков ЧВК "Вагнер"

Лагерь для наемников разбит на месте не функционирующей воинской части в Могилевской области. Его площадь 24 тысячи квадратных метров.



Издание BBC Verify опубликовало последние спутниковые снимки территории бывшей воинской части №61732 в деревне Цель Осиповичского района Могилевской области (Беларусь).



Фото сделано 30 июня, на нем видно, что строительство полевого лагеря уже завершилось.



Аналитики белорусского мониторингового проекта "Беларускі Гаюн" подсчитали, что в лагере расположено приблизительно 298 палаток. В палатках М-30 в среднем может располагаться по 30 человек.



Путем нехитрых подсчетов можно предположить, что оборудованы места для 8 940 человек, однако не все палатки являются жилыми, отмечают аналитики. В лагере должны быть места для хозяйственных нужд: туалеты, душевые, столовые и другие помещения.



Между тем журналисты российского издания "Верстка" еще 26 числа писали со ссылкой на информированный источник, что в Могилевской области Беларуси ведется строительство военного лагеря для наемников ЧВК "Вагнер".



По информации медиа, площадь лагеря должна составить 24 тысячи квадратных метров, а вместимость – восемь тысяч коек.



"Мы работаем, уже сегодня работаем. Завтра до обеда стоит задача", — рассказал журналистам собеседник, близкий к руководству Могилевской области.



Аналитики отмечают, что на фото можно также увидеть оборудованные укрепления в северной части бывшей воинской части. В то же время строительной или военной техники на снимке нет.



