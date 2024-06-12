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В Армении разъяснили слова Пашиняна о выходе из ОДКБ
12.06.2024 20:17 Алина Груднева

В Армении разъяснили слова Пашиняна о выходе из ОДКБ

Слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно выхода страны из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) неправильно истолковали.

Такое заявление сделал глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

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"Он сказал, что мы решим, когда выйдем, но назад не вернемся. Это и было сказано, не больше и не меньше. Если кто-то утверждает, что премьер-министр заявил, что Армения выходит из ОДКБ, то он ошибается", - сказал Мирзоян.

Ранее Пашинян заявил, что у Армении нет другого выхода, кроме как не возвращаться в ОДКБ. 

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