



В Армении разъяснили слова Пашиняна о выходе из ОДКБ

Слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно выхода страны из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) неправильно истолковали.



Такое заявление сделал глава МИД Армении Арарат Мирзоян.



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"Он сказал, что мы решим, когда выйдем, но назад не вернемся. Это и было сказано, не больше и не меньше. Если кто-то утверждает, что премьер-министр заявил, что Армения выходит из ОДКБ, то он ошибается", - сказал Мирзоян.



Ранее Пашинян заявил, что у Армении нет другого выхода, кроме как не возвращаться в ОДКБ.