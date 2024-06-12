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Пашинян: Армения не вернется в ОДКБ
12.06.2024 16:22 Алина Груднева

Пашинян: Армения не вернется в ОДКБ

Армения намерена полностью покинуть Организацию Договора о коллективной безопасности, когда для нее будет это удобно.

Такое заявление 12 июня сделал премьер-министр страны Никол Пашинян.

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"Выйдем. Мы решим, когда. А вы что думаете? Какой следующий шаг? Вы думаете, что мы вернемся назад? Нет, другого пути у нас нет", - подчеркнул Пашинян.

Стоит напомнить, что он объявил о заморозке членства Армении в ОДКБ в феврале 2024 года.

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