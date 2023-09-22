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Умер бывший президент Италии Наполитано
22.09.2023 21:58 Алина Груднева

Умер бывший президент Италии Наполитано

В пятницу, 22 сентября, на 99-м году жизни скончался бывший президент Италии Джорджо Наполитано.

По данным итальянского информационного агентства ANSA, в течение нескольких месяцев 11-й президент Итальянской республики проходил лечение в больнице в Риме.

"Великий итальянец, который достойно служил государству в качестве президента и прошел  все этапы его жизни - от Первой республики до наших дней", - прокомментировал известие о его кончине бывший спикер Палаты депутатов Пьер Фердинанд Казини.

Наполитано занимал пост президента в период с 2006 по 2015 год. В отставку он ушел, когда ему было уже 89 лет. Политики называли его "королем Джорджо" за огромное влияние, которое он имел в своей стране. 

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