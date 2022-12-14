



Украинские судьи начали тренироваться для "нового Нюрнберга"

Британские судьи проводят тренинги для украинских коллег в рамках подготовки "нового Нюрнберга" - процессов по военным преступлениям РФ в Украине, сообщает Sky News.



Для участия в программе отобрано 90 украинских судей, обучение уже началось в Украине "в секретном месте" с участием англичан. На программу выделено 2,5 миллиона фунтов стерлингов.



Подготовкой украинских судей руководит британский судья Ховард Моррисон, выносивший приговор боснийскому лидеру Радовану Караджичу. В комментарии журналистам он заявил, что осуждение военных преступников, отдававших приказы - "долгий и медленный процесс".



"Когда я был в трибунале по бывшей Югославии, мне сказали, что мы никогда не будем судить Милошевича, Караджича или Младича, но мы судили всех троих", - добавил Моррисон.



Напомним, ранее страны "Большой семерки" официально заявили о намерениях привлечь Путина к ответственности за военные преступления.