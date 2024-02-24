



Украина установила партнерство с немецкой MBDA по борьбе с беспилотниками

"Укроборонпром" заключил официальное соглашение о партнерстве с немецкой компанией MBDA. Данное соглашение открывает путь к совместным исследованиям стратегий и технологий противовоздушной обороны с упором на борьбу с беспилотными летательными аппаратами.



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Ожидается, что сотрудничество будет способствовать развитию исследований, разработок, производства и финансовых инвестиций в оборонный потенциал Украины. Герман Сметанин из "Укроборонпрома" подчеркнул важность этого партнерства, заявив, что оно не только укрепляет нынешний военный потенциал Украины, но и способствует росту оборонного сектора и интеграции в оборонные механизмы НАТО.