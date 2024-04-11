



У Шойгу цинично заявили, что ночная атака - это "ответ" Украине

Россия после масштабной атаки на энергетику Украины 11 апреля цинично заявила, что обстрел был ответом на попытки Украины нанести ущерб нефтегазовой отрасли и энергетике РФ.



Минобороны России, главой которого является Сергей Шойгу, утверждает, что нанесло удар "высокоточным оружием" воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по объектам топливно-энергетического комплекса Украины.

Традиционно Москва заявила, что цели достигнуты, а "все объекты поражены".



"В результате нарушена работа украинских предприятий военной промышленности, сорваны переброски резервов в районы боевых действий, а также затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей ВСУ", - придумали в Минобороны России.



У Шойгу заявили, что масштабной атакой был ответ на удары Украины по нефтегазовой отрасли и энергетике РФ.



Напомним, этой ночью российские захватчики в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами. Воздушные силы сообщили, что оккупанты использовали 42 ракеты разных типов и 40 дронов. Часть целей сбила противовоздушная оборона.



Под ударом врага были Харьковская, Львовская, Киевская, Одесская, Запорожская области. Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры, повреждена энергосистема.