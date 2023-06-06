Новости » Политика
У разведки США есть данные, подтверждающие вину России в подрыве Каховской ГЭС
06.06.2023 20:35 Раиса Вовк

У разведки США есть данные, подтверждающие вину России в подрыве Каховской ГЭС

Власти Соединенных Штатов Америки располагают разведывательными данными, которые подтверждают, что Россия подорвала Каховскую гидроэлектростанцию. Об этом сообщает NBC News.

"Власти США располагают разведывательными данными, которые склоняются в сторону России как виновника подрыва дамбы в Украине", - приводит издание слова двух американских чиновников и одного западного чиновника.

При этом NBC уточняет, что администрация президента США Джо Байдена уже работает над тем, чтобы рассекретить разведданные и обнародовать их сегодня, 6 июня.

Цели таких действий России американцы все еще оценивают. Но, по словам одного из неназванных чиновников, подрыв дамбы усложнит украинским военным переправу через Днепр и создаст сложную гуманитарную проблему.

Напомним, российские оккупанты, сегодня, 6 июня, подорвали Каховскую ГЭС при помощи мин. Пропаганда Кремля начала обвинять Украину в якобы обстреле дамбы, но представители нашей страны отвергли подобные фейки.

В результате подобных действий врага в Херсонской области может затопить около 80 населенных пунктов. С самого утра местных жителей начали эвакуировать. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы