



Турция закрывает проливы для незастрахованных нефтяных танкеров из России

Турция с 1 декабря вводит дополнительное требование к танкерам, перевозящим сырую нефть, для прохода через проливы. Отправители нефти, маршрут которых проходит через Босфор и Дарданеллы, должны будут предъявить наличие страховки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на турецкий Минтранс.



Согласно новым требованиям танкерам, перевозящим нефть, необходимо иметь письмо от страховой компании, подтверждающее наличие у судна P&I-страхования (Protection and Indemnity – защита и компенсация). Такая форма страхования позволит Анкаре покрыть свои расходы в случае причинения вреда окружающей среде, грузу или третьим лицам, а также штрафы и взыскания во время эксплуатации своих судов.



В циркуляре Минтранса Турции говорится, что если суда будут проходить через проливы незастрахованными, водным путям может быть причинен значительный ущерб. Кроме того, движение всех судов в проливе может быть остановлено, если незастрахованное судно попадет в аварию.

Bloomberg отмечает, что новые требования могут ограничить поставки российской нефти, поскольку в декабре также вступают в силу дополнительные ограничения Евросоюза и Великобритании на торговлю из России.



С 5 декабря Евросоюз и Великобритания запретят предоставлять услуги по транспортировке и страхованию в случае, если цена продаваемой российской нефти будет установленного порога. Пока эта цифра не определена, но прогнозируются, что она может составить $60 за баррель.