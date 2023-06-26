



Террористы, планировавшие атаковать израильтян прилетели на Кипр из России



Власти Кипра объявили в воскресенье, что помешали членам иранской террористической ячейки атаковать израильтян на территории государства. Детали расследования показывают, что среди целей иранцев были израильский бизнесмен, занимающийся недвижимостью, дом ХАБАД, отели и развлекательные заведения, которые посещают израильские туристы.



Также сообщается о том, что в последние дни спецслужбы арестовали семь пакистанцев, завербованных и направленных Ираном для совершения терактов против израильтян на территории страны. Командиру отряда удалось скрыться. Выписан международный ордер на его арест. Последнее время характеризуется тесным сотрудничеством между американцами, Моссадом и разведывательными органами на Кипре и в Греции в попытке сорвать атаки против израильских целей.



В течение многих недель агенты кипрских учреждений и разведки следили за членами иранского отряда, которые прибыли отдельными рейсами из России, встретились на турецком Кипре, а затем вместе перебрались на греческую сторону. Расследование показало, что заговор организовал тот же иранец, который пытался создать террористическую инфраструктуру на Кипре два года назад.



Террористы следили за целями своих будущих атак - но их арестовали одного за другим. Террористы были хорошо оснащены, но кипрская полиция отказывается сообщать подробности.



На Кипре постоянно проживает около 6 тысяч израильтян, а летом ожидается приезд более 300 000 туристов из Израиля. В СМИ предполагают, что сообщения о срыве террористического заговора никак не отразятся на планах израильских туристов посетить Кипр.

