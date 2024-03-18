



"Талибан" заявил о восьми погибших в результате авиаударов Пакистана

В понедельник, 18 марта, афганское движение "Талибан" заявило, что Пакистан нанес два авиаудара по территории Афганистана, в результате которых погибли пять женщин и трое детей, а его представитель осудил эти удары как нарушение суверенитета.



Удары были нанесены в тот момент, когда соседи обмениваются обвинениями по поводу ответственности за недавние нападения боевиков в Пакистане, который утверждает, что они были совершены с афганской территории, хотя правящий в Афганистане Талибан отрицает это.



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"Исламский эмират Афганистан не позволяет никому ставить под угрозу безопасность, используя афганскую территорию", - говорится в заявлении Забиуллы Муджахида, пресс-секретаря администрации талибов.



По его словам, в результате ударов погибли пять женщин и трое детей в восточных приграничных провинциях.



Армия и министерство иностранных дел Пакистана не сразу ответили на просьбу прокомментировать удары, которые были нанесены после того, как в субботу, 16 марта, неизвестные боевики напали на военный пост в Пакистане, убив семерых сотрудников службы безопасности.



Хотя не сразу стало ясно, что послужило причиной этого нападения, представители правительства и служб безопасности Пакистана говорят, что в последние месяцы участились случаи подобных нападений, причем во многих случаях ответственность за них берет на себя пакистанский "Талибан" (ТТП), который нападает с афганской территории.



Афганские талибы отрицают, что позволяют боевикам использовать афганскую территорию.



"Пакистан не должен обвинять Афганистан в отсутствии контроля, некомпетентности и проблемах на своей собственной территории", - говорится в заявлении пресс-секретаря Муджахида.



