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США передали Украине захваченное у хуситов иранское оружие | Фото: U.S. Central Command
09.04.2024 16:34 MIGnews.com

США передали Украине захваченное у хуситов иранское оружие

Передача на прошлой неделе произошла в тот момент, когда Украина испытывает значительную нехватку боеприпасов, а американские законодатели-республиканцы блокируют новую помощь, но она не решает проблему потребности Киева в ключевых предметах, таких как артиллерийские и зенитные боеприпасы.

"В четверг правительство США передало украинским вооруженным силам более 5 000 автоматов АК-47, пулеметов, снайперских винтовок, РПГ-7 и более 500 000 патронов калибра 7,62 мм", - говорится в сообщении Центрального командования США в социальных сетях.

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"Это оружие поможет Украине в войне с Россией, и его достаточно для оснащения бригады", -  говорится в сообщении.

“Оружие и боеприпасы были изъяты в период с мая 2021 года по февраль 2023 года с четырех "судов без гражданства", когда они передавались иранским Корпусом стражей исламской революции хуситам», - добавляет ЦЕНТКОМ.
 






 

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