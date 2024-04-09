



США передали Украине захваченное у хуситов иранское оружие

Передача на прошлой неделе произошла в тот момент, когда Украина испытывает значительную нехватку боеприпасов, а американские законодатели-республиканцы блокируют новую помощь, но она не решает проблему потребности Киева в ключевых предметах, таких как артиллерийские и зенитные боеприпасы.



"В четверг правительство США передало украинским вооруженным силам более 5 000 автоматов АК-47, пулеметов, снайперских винтовок, РПГ-7 и более 500 000 патронов калибра 7,62 мм", - говорится в сообщении Центрального командования США в социальных сетях.



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"Это оружие поможет Украине в войне с Россией, и его достаточно для оснащения бригады", - говорится в сообщении.



“Оружие и боеприпасы были изъяты в период с мая 2021 года по февраль 2023 года с четырех "судов без гражданства", когда они передавались иранским Корпусом стражей исламской революции хуситам», - добавляет ЦЕНТКОМ.

