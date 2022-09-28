



США готовят новый пакет военной помощи Украине на $1 млрд

США готовят новый пакет вооружений на сумму 1,1 млрд долларов, о котором будет объявлено в ближайшее время, Об этом заявили официальные лица в Вашингтоне, передает Reuters.



Отмечается, что новый пакет военной помощи будет одним из ответов на российские "референдумы" в Украине.



Официальные лица заявили на условиях анонимности, что о пакете будет объявлено в ближайшие дни.



Пакет будет включать в себя пусковые установки HIMARS, сопутствующие боеприпасы, различные типы противодействия дронам и радиолокационные системы, а также запасные части, обучение и техническую поддержку, сообщил источник, проинформированный о плане.



Напомним, Соединенные Штаты предварительно согласовали выделение Украине нового пакета финансовой помощи в размере 12 млрд долларов.



Ранее стало известно, что США предоставят Украине дополнительные 457,5 млн долларов. Денежные средства пойдут на укрепление гражданской безопасности и потенциала наших правоохранительных органов.