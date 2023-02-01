



Спикер Палаты представителей США обещает наказать Ильхан Омар

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти во вторник в интервью Punchbowl News повторил свое обещание заблокировать Ильхан Омар из комитета по иностранным делам Палаты представителей. Маккарти и ранее утверждал, что Омар должна быть лишена своего места в комитете за ее антисемитских комментариев.



“Посмотрите на конгрессвумен Омар и ее антисемитские комментарии. Мы не позволим ей быть в отделе иностранных дел”, – ранее пообещал Маккарти во время выступления на канале Fox News.



Антисемитские и антиизраильские комментарии Омар прославилась, когда обвинила еврейское государство в том, что оно “загипнотизировало мир”, обвинила евреев в покупке контроля над Конгрессом, назвала Израиль “государством апартеида” и сравнила Израиль с террористическими группами Талибан и ХАМАС.

Сионистская организация Америки ZOA поддержала неоднократное обещание Маккарти исключить Омара из комитета.



“ZOA аплодирует спикеру Кевину Маккарти за выполнение своего обязательства”, – говорится в заявлении национального президента ZOA Мортона Кляйна.



“Ненависть к евреям и необоснованная критика Израиля опасны не только для Израиля, но и для Соединенных Штатов. Они подрывают безопасность американских евреев на улицах наших городов и в университетских городках и разъедают наше общество”.



По его мнению, отстранение Омар посылает мощный сигнал о том, что антисемитизм недопустим. Кляйн также призвал Маккарти предпринять то же самое против члена палаты представителей Рашиды Тлаиб – демократа от штата Мичиган – “также в наказание за ее фанатизм”.



Обещание Маккарти сместить Омар приветствовалось другими произраильскими группами, включая Американо-израильский комитет по связям с общественностью, Международную организацию “Бнай Брит” и Республиканскую еврейскую коалицию.

