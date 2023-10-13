Сотни людей во Франции вопреки запрету полиции проводят пропалестинские митинги
Несколько сотен человек, вопреки запрету полиции, вышли на демонстрацию в Париже, чтобы осудить военную кампанию Израиля против террористической группировки ХАМАС и выразить поддержку палестинцам.
Спецназовцы в шлемах распыляют слезоточивый газ и мспользуют водометы, чтобы разогнать толпу.
Протестующие, в основном молодые люди, поддерживающие палестинцев, нанесли надпись "Свободная Палестина" на монумент, установленный на площади Республики в восточной части Парижа.
Многие несут палестинские флаги и скандируют "Мы все палестинцы".
Ранее на этой неделе тысячи людей провели в Париже марш в поддержку Израиля после жестокой расправы ХАМАС над мирными жителями, а Эйфелева башня была цветами израильского флага.
Manifestation pro Hamas à #Paris #France @GDarmanin @CNEWS— 🇨🇵Lagauloise🌿 (@LaGauloiseZ) October 12, 2023
Ça va les bisounours, les sceptiques vous dormez bien?
Regardez ces gens!
Vous allez sortir vos bougies et vos ballons en face d'eux ??!!!#IsraelPalestineWar #Israel pic.twitter.com/g5yJNanhD9