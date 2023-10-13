



Сотни людей во Франции вопреки запрету полиции проводят пропалестинские митинги

Несколько сотен человек, вопреки запрету полиции, вышли на демонстрацию в Париже, чтобы осудить военную кампанию Израиля против террористической группировки ХАМАС и выразить поддержку палестинцам.



Спецназовцы в шлемах распыляют слезоточивый газ и мспользуют водометы, чтобы разогнать толпу.



Протестующие, в основном молодые люди, поддерживающие палестинцев, нанесли надпись "Свободная Палестина" на монумент, установленный на площади Республики в восточной части Парижа.



Многие несут палестинские флаги и скандируют "Мы все палестинцы".



Ранее на этой неделе тысячи людей провели в Париже марш в поддержку Израиля после жестокой расправы ХАМАС над мирными жителями, а Эйфелева башня была цветами израильского флага.