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Состоялся последний розыгрыш заплаты Милея-депутата
16.12.2023 21:20 MIGnews.com

Состоялся последний розыгрыш заплаты Милея-депутата

Президент Аргентины Хавьер Милей разыграл свою последнюю зарплату депутата, которая составляла 2 500 долларов, или 2,1 миллиона аргентинских песо, во время прямой видеотрансляции в Instagram.

Об этом сообщает Associated Press.

“Это последний розыгрыш моей депутатской зарплаты, потому что я нашел себе другую работу”, – пошутил Милей.

Победителем стала женщина по имени Вероника Гомес. В офисе президента присутствовал нотариус, которій контролировал происходящее.

Во время своей депутатской каденции Милей обещал, что будет разыгрывать ежемесячную зарплату, чтобы выделиться из политической касты, обвиняемой в постоянных привилегиях.

Президент призвал граждан не подвергаться пессимизму после радикальных экономических мер, о которых сообщило его правительство на этой неделе. Он объяснил это тем, что собирается обуздать инфляцию в стране, которая сейчас составляет более 160% в год.
 

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