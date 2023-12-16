



Состоялся последний розыгрыш заплаты Милея-депутата

Президент Аргентины Хавьер Милей разыграл свою последнюю зарплату депутата, которая составляла 2 500 долларов, или 2,1 миллиона аргентинских песо, во время прямой видеотрансляции в Instagram.



Об этом сообщает Associated Press.



“Это последний розыгрыш моей депутатской зарплаты, потому что я нашел себе другую работу”, – пошутил Милей.



Победителем стала женщина по имени Вероника Гомес. В офисе президента присутствовал нотариус, которій контролировал происходящее.



Во время своей депутатской каденции Милей обещал, что будет разыгрывать ежемесячную зарплату, чтобы выделиться из политической касты, обвиняемой в постоянных привилегиях.



Президент призвал граждан не подвергаться пессимизму после радикальных экономических мер, о которых сообщило его правительство на этой неделе. Он объяснил это тем, что собирается обуздать инфляцию в стране, которая сейчас составляет более 160% в год.

