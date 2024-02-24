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СМИ: Россия и Армения вступили в конфронтацию
24.02.2024 10:20 Алина Груднева

СМИ: Россия и Армения вступили в конфронтацию

Отношения между Россией и Арменией находятся на стадии конфронтации.

Об этом говорится в материале армянской газеты Hraparak, где отмечено, что в этом есть "след" Запада.

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"После мюнхенской встречи армяно-российские отношения вступили в стадию открытой конфронтации, чего и требовал Запад", - сказано в материале.

Уточняется, что премьер Армении Никол Пашинян объявил о заморозке членства его страны в ОДКБ, а также обвинил официальные лица РФ в попытке госпереворота. 

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