



СМИ: Россия и Армения вступили в конфронтацию

Отношения между Россией и Арменией находятся на стадии конфронтации.



Об этом говорится в материале армянской газеты Hraparak, где отмечено, что в этом есть "след" Запада.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"После мюнхенской встречи армяно-российские отношения вступили в стадию открытой конфронтации, чего и требовал Запад", - сказано в материале.



Уточняется, что премьер Армении Никол Пашинян объявил о заморозке членства его страны в ОДКБ, а также обвинил официальные лица РФ в попытке госпереворота.