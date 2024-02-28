



СМИ: немецкий фрегат обстрелял дрон не хуситов, а союзников

Немецкий фрегат Hessen обстрелял в Красном море дрон не йеменских хуситов, а аппарат союзников.



Об этом сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на представителя министерства обороны ФРГ.



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По предварительным данным, речь идет об американском беспилотнике, который действовал в Красном море недалеко от йеменского побережья.



В свою очередь, немецкое издание Welt сообщает, что перед обстрелом экипаж фрегата сделал запрос союзникам относительно аппарата, но никто не ответил о наличии своего дрона в том районе.



Ранее сообщалось, что в ходе одного из инцидентов, который произошел 26 февраля, Hessen атаковал подозрительный дрон, но сбить его не смог. Позже сообщили, что на следующий день фрегат перехватил два беспилотника хуситов.