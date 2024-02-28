



Немецкий фрегат сбил два дрона хуситов в Красном море

Немецкий военный корабль, участвующий в миссии по защите судоходства, сбил два беспилотника хуситов в Красном море.



По данным Reuters, информацию об этом подтвердили немецкие официальные лица.



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Фрегат ВМС ФРГ "Гессен", который был переброшен в регион ранее в этом месяце, сбил дроны 27 февраля через 20 минут после каждого их запуска.



"Они были распознаны радиолокационной системой. Они имели разную дальность действия, поэтому было использовано два разных вида оружия", — сообщили в минобороны Германии.



Уточняется, что за день до этого был также выявлен подозрительный дрон, но немецкий военный корабль не успел его сбить.