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Немецкий фрегат сбил два дрона хуситов в Красном море
28.02.2024 17:22 Алина Груднева

Немецкий фрегат сбил два дрона хуситов в Красном море

Немецкий военный корабль, участвующий в миссии по защите судоходства, сбил два беспилотника хуситов в Красном море.

По данным Reuters, информацию об этом подтвердили немецкие официальные лица.

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Фрегат ВМС ФРГ "Гессен", который был переброшен в регион ранее в этом месяце, сбил дроны 27 февраля через 20 минут после каждого их запуска. 

"Они были распознаны радиолокационной системой. Они имели разную дальность действия, поэтому было использовано два разных вида оружия", — сообщили в минобороны Германии.

Уточняется, что за день до этого был также выявлен подозрительный дрон, но немецкий военный корабль не успел его сбить.

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