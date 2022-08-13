



СМИ: Казахстан и Грузия боятся повторения украинского сценария

Казахстан и Грузия боятся повторения украинского сценария, согласно которому РФ может пойти на них войной.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Die Welt.

Уточняется, что российская элита уже намекнула на расширение масштабов агрессии и планов на воссоздание СССР.

"После начала войны против Украины, соседи России боятся ее как чумы. Ведь Путин может начать войну против мирного соседа без повода и причины. Сегодня в нацизме обвинили Украину, а завтра обвинят Грузию или Казахстан, обезумевшему кровавому режиму безразлично кого уничтожать следующим. Попробовав крови, россияне уже не могут остановиться", - сказано в сообщении.