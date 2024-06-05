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Словения признала "палестинское государство"
05.06.2024 07:28 Алина Груднева

Словения признала "палестинское государство"

Вечером, 4 июня, парламент Словении поддержал законопроект о признании "палестинского государства".

Об этом сообщает издание Delo.

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Соответствующую инициативу поддержали 52 депутата из 53.

Ранее оппозиция внесла предложение, которое должно было позволить отложить рассмотрение законопроекта о признании "палестинского государства" примерно на 30 дней.

Однако правительственная коалиция объявила, что регламент не определяет четкий срок, потому проголосовала за признание "Палестины" в тот же день, что и отклонила предложение о референдуме по этому вопросу.

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