Словения признала "палестинское государство"
Вечером, 4 июня, парламент Словении поддержал законопроект о признании "палестинского государства".
Об этом сообщает издание Delo.
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Соответствующую инициативу поддержали 52 депутата из 53.
Ранее оппозиция внесла предложение, которое должно было позволить отложить рассмотрение законопроекта о признании "палестинского государства" примерно на 30 дней.
Однако правительственная коалиция объявила, что регламент не определяет четкий срок, потому проголосовала за признание "Палестины" в тот же день, что и отклонила предложение о референдуме по этому вопросу.