



В Словении добиваются отсрочки признания "палестинского государства"

Оппозиция Словении внесла предложение, которое позволит отложить рассмотрение законопроекта о признании "палестинского государства".



Об этом сообщил пресс-секретарь словенского парламента.



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Словенская демократическая партия, возглавляемая бывшим премьер-министром страны, внесла предложение о проведении консультативного референдума по этому вопросу.



Фактически, это откладывает голосование, которое запланировано на 4 июня, примерно на 30 дней.