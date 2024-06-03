Новости » Политика
В Словении добиваются отсрочки признания "палестинского государства"
03.06.2024 16:32 Алина Груднева

В Словении добиваются отсрочки признания "палестинского государства"

Оппозиция Словении внесла предложение, которое позволит отложить рассмотрение законопроекта о признании "палестинского государства".

Об этом сообщил пресс-секретарь словенского парламента.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Словенская демократическая партия, возглавляемая бывшим премьер-министром страны, внесла предложение о проведении консультативного референдума по этому вопросу.

Фактически, это откладывает голосование, которое запланировано на 4 июня, примерно на 30 дней.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы