Новости » Политика
Скрытый пункт в Указе о мобилизации в РФ: что известно
21.09.2022 13:13 Ольга Белозерова

Скрытый пункт в Указе о мобилизации в РФ: что известно

Один из пунктов (седьмой по счету) в Указе о частичной мобилизации в РФ был скрыт под грифом "для служебного пользования". 

Многие обратили на это внимание, и ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Как сообщают РИА-Новости, Песков не стал раскрывать содержание служебного 7-го пункта указа о частичной мобилизации.

Представитель Кремля заявил, что этот пункт касается количества мобилизованных.

"Я единственное что вам могу сказать... Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал - 300 тысяч человек. Там речь о количестве до 300 тысяч человек. И тоже, как пояснил министр обороны, не единомоментно", - заявил он. 

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы