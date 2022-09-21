



Скрытый пункт в Указе о мобилизации в РФ: что известно

Один из пунктов (седьмой по счету) в Указе о частичной мобилизации в РФ был скрыт под грифом "для служебного пользования".



Многие обратили на это внимание, и ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.



Как сообщают РИА-Новости, Песков не стал раскрывать содержание служебного 7-го пункта указа о частичной мобилизации.



Представитель Кремля заявил, что этот пункт касается количества мобилизованных.



"Я единственное что вам могу сказать... Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал - 300 тысяч человек. Там речь о количестве до 300 тысяч человек. И тоже, как пояснил министр обороны, не единомоментно", - заявил он.



