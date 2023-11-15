



Си Цзиньпин прилетел в США с официальным визитом: впервые за 6 лет

Официальная встреча китайского лидера с правительством США состоится в Сан-Франциско. Место встречи весьма символично, ведь именно здесь находится Силиконовая долина и ведущие мировые технологические компании.



Возможно лидеры двух сверхдержав объявят о создании рабочей группы для обсуждения искусственного интеллекта. Китайцы надеются убедить американцев не расширять ограничения на экспорт технологий из США. Также сильно мешают Китаю американские санкции на производство китайских чипов.

Впервые за 6 лет лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в США



Он примет участие в экономическом саммите АТЭС и встретится с Байденом. pic.twitter.com/u4LmxjxpKm — L D (@DLebowski_) November 15, 2023

В связи с приближением выборов на Тайване, которые могут стать горячей точкой, китайские официальные лица ясно дали понять, что хотят, чтобы США воздерживались от поддержки независимости Тайваня. Но США неоднократно подчеркивали свою поддержку самоуправляемого острова перед лицом китайской агрессии и претензий на него. Тайвань остается острой проблемой для обеих стран.Между тем государственные СМИ Китая приостановили критику США, опубликовав множество комментариев, восхваляющих преимущества перезагрузки отношений и работы над сотрудничеством. Пропаганда начинает потихонечку работать над тем, что “полюбить Америку снова - это нормально”.