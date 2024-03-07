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Швеция официально вступит в НАТО 7 марта
07.03.2024 14:53 MIGnews.com

Швеция официально вступит в НАТО 7 марта

"7 марта 2024 года Швеция официально вступает в Альянс НАТО, став 32-м союзником", - говорится в сообщении Белого дома.

"Присоединение Швеции к НАТО сделает США и наших союзников еще более безопасными", - говорится в сообщении.

В тоже время шведское издание The Local сообщает, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто прилетел в США, чтобы передать Швеции ратификационные документы своей страны.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем также находятся в Вашингтоне. Они прилетели туда еще вчера.

Встреча Блинкена и Кристерссона запланирована на 18:15 по киевскому времени. 

При этом церемония поднятия шведского флага в штаб-квартире НАТО в Брюсселе уже запланирована на понедельник, 11 марта.

 

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