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Шакед: Израиль не должен вестись на угрозы "Хизбаллы"
07.10.2022 09:19 Алина Груднева

Шакед: Израиль не должен вестись на угрозы "Хизбаллы"

Министр внутренних дел Айелет Шакед призвала не поддаваться угрозам "Хизбаллы" на фоне продолжающихся переговоров по поводу демаркации морской границы с Ливаном.

 
Соответствующее заявление она сделала в комментарии i24NEWS.
 
"Как только у нас будут все детали (предложенного США соглашения, - Ред.), я выскажусь по существу, но нужно сказать, что газ с платформы Кариш должен эксплуатироваться и что он находится под контролем Израиля", — сказала она.

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