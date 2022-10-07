



Шакед: Израиль не должен вестись на угрозы "Хизбаллы"

Министр внутренних дел Айелет Шакед призвала не поддаваться угрозам "Хизбаллы" на фоне продолжающихся переговоров по поводу демаркации морской границы с Ливаном.

Соответствующее заявление она сделала в комментарии i24NEWS.

"Как только у нас будут все детали (предложенного США соглашения, - Ред.), я выскажусь по существу, но нужно сказать, что газ с платформы Кариш должен эксплуатироваться и что он находится под контролем Израиля", — сказала она.