



Шабтай о "дне национального паралича": полиция - аполитична

Глава полиции Коби Шабтай провел оценку ситуации перед завтрашним "днем национального паралича".



Комментируя предстоящие акции протеста, он подчеркнул, что полиция была и останется аполитичной.



"Полиция Израиля разрешает законные протесты, уравновешивая это свободой передвижения и соблюдением распорядка дня", — сказал Шабтай.



Он добавил, что правоохранители не допустят перекрытия дорог и проявят нулевую терпимость к любому насилию или беспорядкам.



Напомним, завтра ожидаются марши и масштабные акции протеста по всей стране. Ознакомиться с расписанием можно по ссылке.