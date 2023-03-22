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Шабтай о "дне национального паралича": полиция - аполитична
22.03.2023 16:11 Алина Груднева

Шабтай о "дне национального паралича": полиция - аполитична

Глава полиции Коби Шабтай провел оценку ситуации перед завтрашним "днем национального паралича".

Комментируя предстоящие акции протеста, он подчеркнул, что полиция была и останется аполитичной.

"Полиция Израиля разрешает законные протесты, уравновешивая это свободой передвижения и соблюдением распорядка дня", — сказал Шабтай.

Он добавил, что правоохранители не допустят перекрытия дорог и проявят нулевую терпимость к любому насилию или беспорядкам.

Напомним, завтра ожидаются марши и масштабные акции протеста по всей стране. Ознакомиться с расписанием можно по ссылке.

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