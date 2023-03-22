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Что ждать от "дня национального паралича"
22.03.2023 07:37 Аркадий Бочаровский

Что ждать от "дня национального паралича"


Лидеры протеста против правовой революции готовятся к тому, что они называют "днем национального паралича", который пройдет завтра (в четверг) уже в четвертый раз подряд за последние недели. Протестующие планируют сорвать более массово нарушить порядок обычной жизни, и постараются на более длительное время перекрыть основные дороги.

Протестующие планируют также нарушить работу общественного транспорта, при этом основное внимание будет уделено аэропорту Бен-Гурион перед запланированным на четверг вылетом премьер-министра Нетаниягу в Лондон. Кроме того, запланированы широкие демонстрации перед домами членов Кнессета от коалиции.

Организаторы акции протеста заявили, что во время "Дня паралича" "будет проведен ряд мероприятий под названием "#2024", цель которых - показать общественности, как будет выглядеть Израиль после государственного переворота всего через год, если законы диктатуры действительно будут приняты".

Ожидаемые события в течение четверга:

08:00 Протесты и марши родителей и детей в десятках центров по всей стране

08:00 "Мероприятия по подписанию Декларации независимости по всей стране"

08:00 Демонстрация в Аэропорт- Сити перед конференцией с участием Дихтера и Барката

09:00 "Живое представление в автобусах и поездах, разделенных по гендерному  признаку"

10:30 Студенческий марш протеста от кампуса Гиват Рам

11:00 Демонстрация хай-тека перед Сарона

11:00 Марши организаций протеста на Каплан

11:00 Марш студентов и преподавателей покинет площадь Энтина

12:00 "Представление служанок на Каплан в Тель-Авиве"

12:00 Установка тента для обсуждений

12:00 Марш студентов и преподавателей у Института Вайцмана

12:00 Марш студентов и преподавателей в Технионе в Иерусалиме

12:00 "Установка тента обсуждений всех медицинских профессий на границе Бней-Брака и Рамат-Гана"

16:00 колонна автомобилей из колледжа Тель-Хай движение в районе перекрестка Гома

19:00 марш в Бней-Браке

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