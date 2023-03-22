Что ждать от "дня национального паралича"
Лидеры протеста против правовой революции готовятся к тому, что они называют "днем национального паралича", который пройдет завтра (в четверг) уже в четвертый раз подряд за последние недели. Протестующие планируют сорвать более массово нарушить порядок обычной жизни, и постараются на более длительное время перекрыть основные дороги.
Протестующие планируют также нарушить работу общественного транспорта, при этом основное внимание будет уделено аэропорту Бен-Гурион перед запланированным на четверг вылетом премьер-министра Нетаниягу в Лондон. Кроме того, запланированы широкие демонстрации перед домами членов Кнессета от коалиции.
Организаторы акции протеста заявили, что во время "Дня паралича" "будет проведен ряд мероприятий под названием "#2024", цель которых - показать общественности, как будет выглядеть Израиль после государственного переворота всего через год, если законы диктатуры действительно будут приняты".
Ожидаемые события в течение четверга:
08:00 Протесты и марши родителей и детей в десятках центров по всей стране
08:00 "Мероприятия по подписанию Декларации независимости по всей стране"
08:00 Демонстрация в Аэропорт- Сити перед конференцией с участием Дихтера и Барката
09:00 "Живое представление в автобусах и поездах, разделенных по гендерному признаку"
10:30 Студенческий марш протеста от кампуса Гиват Рам
11:00 Демонстрация хай-тека перед Сарона
11:00 Марши организаций протеста на Каплан
11:00 Марш студентов и преподавателей покинет площадь Энтина
12:00 "Представление служанок на Каплан в Тель-Авиве"
12:00 Установка тента для обсуждений
12:00 Марш студентов и преподавателей у Института Вайцмана
12:00 Марш студентов и преподавателей в Технионе в Иерусалиме
12:00 "Установка тента обсуждений всех медицинских профессий на границе Бней-Брака и Рамат-Гана"
16:00 колонна автомобилей из колледжа Тель-Хай движение в районе перекрестка Гома
19:00 марш в Бней-Браке