



Что ждать от "дня национального паралича"



Лидеры протеста против правовой революции готовятся к тому, что они называют "днем национального паралича", который пройдет завтра (в четверг) уже в четвертый раз подряд за последние недели. Протестующие планируют сорвать более массово нарушить порядок обычной жизни, и постараются на более длительное время перекрыть основные дороги.



Протестующие планируют также нарушить работу общественного транспорта, при этом основное внимание будет уделено аэропорту Бен-Гурион перед запланированным на четверг вылетом премьер-министра Нетаниягу в Лондон. Кроме того, запланированы широкие демонстрации перед домами членов Кнессета от коалиции.



Организаторы акции протеста заявили, что во время "Дня паралича" "будет проведен ряд мероприятий под названием "#2024", цель которых - показать общественности, как будет выглядеть Израиль после государственного переворота всего через год, если законы диктатуры действительно будут приняты".



Ожидаемые события в течение четверга:



08:00 Протесты и марши родителей и детей в десятках центров по всей стране



08:00 "Мероприятия по подписанию Декларации независимости по всей стране"



08:00 Демонстрация в Аэропорт- Сити перед конференцией с участием Дихтера и Барката



09:00 "Живое представление в автобусах и поездах, разделенных по гендерному признаку"



10:30 Студенческий марш протеста от кампуса Гиват Рам



11:00 Демонстрация хай-тека перед Сарона



11:00 Марши организаций протеста на Каплан



11:00 Марш студентов и преподавателей покинет площадь Энтина



12:00 "Представление служанок на Каплан в Тель-Авиве"



12:00 Установка тента для обсуждений



12:00 Марш студентов и преподавателей у Института Вайцмана



12:00 Марш студентов и преподавателей в Технионе в Иерусалиме



12:00 "Установка тента обсуждений всех медицинских профессий на границе Бней-Брака и Рамат-Гана"



16:00 колонна автомобилей из колледжа Тель-Хай движение в районе перекрестка Гома



19:00 марш в Бней-Браке