Новости » Политика
Северная Корея снова запустила баллистическую ракету над Японией
03.11.2022 06:27 Раиса Вовк

Северная Корея снова запустила баллистическую ракету над Японией

В стране сработала автоматическая система предупреждения, ее сообщения передают национальное телевидение, приложения на телефонах, сообщает Yonhap.

Людей в префектурах на северо-востоке страны призывают укрыться в подземных помещениях или крепких зданиях.

Предположительно, баллистическая ракета КНДР пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане, сообщила японская береговая охрана.

Напомним, 2 ноября, Северная Корея запустила три баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.

Также в ночь с 13 на 14 сентября по местному времени также был зафиксирован запуск неопознанной баллистической ракеты Северной Кореей.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы