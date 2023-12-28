



Северная Корея поставила россиянам еще около полумиллиона снарядов

Северная Корея вероятно увеличила поставки боеприпасов после того, как осенью американские и южнокорейские спецслужбы сообщили, что она начала снабжать Россию вооружениями для использования в войне против Украины. Спутниковые снимки фиксируют оборот контейнеров между корейским портом Раджин и поселком Дунай Приморского края, сообщает Bloomberg.



Первоначально кадры за период с августа по октябрь опубликовал Белый дом. Тогда КНДР отправила в Россию кораблями около 1 млн снарядов.

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1 ноября разведка Южной Кореи сообщила, что десятью рейсами в Россию было доставлено более 1 млн снарядов.



