



Секретные израильские дроны-невидимки могут бесшумно сбрасывать бомбы

У Израиля есть беспилотники-невидимки, которые могут бесшумно сбрасывать бомбы с неба, что затрудняет их обнаружение системами ПВО, пишет издание The National со ссылкой на военный источник.



Израиль начал свою программу БПЛА после войны Судного дня 1973 года с Египтом. На сегодняшний день считается, что Израиль обладает одной из самых передовых в мире систем беспилотных летательных аппаратов, но фактические данные о количестве имеющихся у него беспилотников тщательно охраняются.



Тем не менее, понимание их возможностей пришло, когда Иран обвинил Израиль в использовании беспилотников для атаки на один из своих складов БПЛА в провинции Исфахан в минувшие выходные.



Источник сообщил, что у Израиля есть ударный беспилотник Heron размером с пассажирский самолет, способный действовать на больших расстояниях.



БПЛА Heron TP производится компанией Israel Aerospace Industries и является "самым тяжелым беспилотником", способным "нести боеприпасы с полезной нагрузкой около тонны". Боеприпасы также произведены в Израиле и могут "достигать скорости звука" при свободном падении.



Кроме того, по информации оборонного аналитического центра Британского Королевского института объединенных вооружений, у Израиля есть и другие ударные беспилотники - Hermes 450 и Hermes 900. А в 2017 году на Израиль приходилось более 60% мирового экспорта БПЛА.





