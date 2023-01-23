



Сара Нетаниягу: Разговоры о том, нравится мне кто-то или нет, это частное дело

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его супруга Сара дали сегодня показания по иску о клевете, поданном родственником Нетаниягу адвокатом Давидом Шимроном. Адвокат Давид Арци утверждал о наличии контракта между супругами Нетаниягу, по которому премьер должен согласовывать с женой все правительственные назначения.



Сара Нетаниягу, выступая в роли свидетеля защиты, отрицала какое-либо влияние на государственные назначения. Она опровергла показания Авигдора Либермана о ее попытках добиться избрания начальником Генштаба Эяля Замира, заявив что они “лишены оснований”.



“Разговоры между мной и моим мужем насчет того, нравится мне кто-то или нет, это частное дело между мужем и женой”, – уверена Сара.



Она отрицала и знакомство с Гаем Цуром, который проходил собеседование в резиденции премьер-министра перед назначением на должность военного секретаря главы правительства. По показаниям Цура, Сара Нетаниягу присутствовала на интервью, что-то шепнула мужу, после чего Биньямин Нетаниягу вышел, чтобы она могла лично опросить кандидата. На суде Сара утверждала, что не помнит этого разговора, так как в резиденции бывает много людей, которым она “предлагает кофе и спрашивает о здоровье”.



“Может быть, мы обменялись с Цуром парой слов, но я уверена, что 45-минутной беседы между нами не было”, – сказала Сара. “Вы поймите ситуацию: человек стоит и ждет собеседования. У меня было несколько минут, и я старалась быть приятной, предлагала что-то. Я не думала, что это такая проблема”.

Она не признала и свое влияние на график работы премьер-министра: “Мне никогда не сообщали о встречах, и я никогда не пыталась отменить какие-то встречи”.



Сара Нетаниягу не согласилась также с обвинениями в более жесткой политике в отношении Аелет Шакед, которую она продвигала перед последними выборами. “Такого не было. Я как раз думала, что не надо на нее нападать”, – заявила супруга Нетаниягу..