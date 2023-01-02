



Показания на суде о Нетаниягу: Назначения на ключевые посты утверждала Сара

В воскресенье, 1 января, в суде выступил генерал запаса Гай Цур в качестве свидетеля защиты. Генерал был кандидатом на пост военного секретаря премьер-министра в 2012 году. Он рассказал, что после нескольких интервью с премьер-министром его снова вызвали в резиденцию на Бальфур, и на этот раз с ним разговаривали Биньямин Нетаниягу и его супруга. Очень скоро Сара шепнула что-то мужу и тот вышел, сославшись на срочные дела. После этого Сара Нетаниягу провела опрос кандидата в течение 45 минут.



“Я понял, что меня не утвердили из-за ответа на вопрос Сары о размежевании”, – свидетельствовал генерал запаса.



Когда Нетаниягу вернулся, он сразу сказал, что ему достаточно проведенного интервью, и Гай Цур может идти. Это свидетельствует о том, что его вызывали ради интервью с Сарой, и это она принимала решение – его кандидатура не прошла.



Бывшая глава МВД Аелет Шакед также дала показания о роли, которую играла Сара Нетаниягу в ее назначении на пост главы канцелярии Нетаниягу в 2006 году, когда Биби был главой оппозиции. Она сказала судьям, что в интервью наравне с Нетаниягу участвовала и его супруга, и было ясно, что он принимает во внимание ее мнение.



“Я везде говорю, что они все решают вместе, все вопросы. Он доверяет ей больше, чем кому-то другому, и я знаю, что он советуется с ней по всем вопросам, в том числе политическим”, – сказала Шакед.



На вопрос о степени вовлеченности Сары Нетаниягу в работу канцелярии, Шакед ответила, что его супруга “получала график работы в канцелярии”.



Моше Яалон также дал показания о времени, когда занимал пост министра обороны в кабинете Нетаниягу. Он подтвердил, что Сара оказывала давление на Нетаниягу с тем, чтобы у нее был голос в решении государственных вопросов, и премьер-министр старался показать ей, что дает ей эту возможность. Сара часто была на линии и слушала разговоры.



Это происходило и при назначении директора "Моссада". После окончания каденции Тамира Пардо была предложена кандидатура Н., и Нетаниягу его утвердил. Но через некоторое время назначили Йоси Коэна, хотя премьер-министра он тогда устраивал меньше. Н. рассказал, что во время решающей беседы по телефону с Нетаниягу понял, что их разговор параллельно слушает и Сара Нетаниягу.