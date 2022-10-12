



Россия выразила Японии протест из-за испытаний HIMARS у границы

Министерство иностранных дел России выразило "решительный протест" посольству Японии в Москве в связи с тем, что японские войска провели испытания РСЗО HIMARS недалеко от российских границ.



"Посольству Японии был заявлен решительный протест в связи с испытанием 10 октября реактивных систем залпового огня HIMARS Силами самообороны Японии в рамках совместных с США военных учений на полигоне Яусубэцу (Хоккайдо), расположенном в прямой близости от российских границ", - говорится в заявлении МИДа РФ.



Также в ведомстве отметили: "Особое недоумение вызывает увязка японскими СМИ, представители которых, как выяснилось, были допущены на полигон, проведения тренировочных мероприятий с "российской агрессией в Украине".



МИД России в своем заявлении подчеркнул, что российская сторона настаивает "на немедленном прекращении подобных действий".