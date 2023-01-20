



Россия рассчитывает, что Израиль не будет поставлять оружие Украине

Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что РФ рассчитывает, что Еврейской Государство не станет поставлять вооружения Украине.



По словам дипломата, Россия рассчитывает, что Израиль продолжит "линию на отказ от поставок любых вооружений Украине". Об этом сообщает ТАСС.



"Для обеих стран важно, чтоб эта линия на отказ от поставок любых вооружений, их компонентов и прочего в зону конфликта для Украины была продолжена", - сказал Викторов.



В то же время посол заявил, что российская сторона в целом удовлетворена тем, что "израильские партнеры заняли взвешенную позицию, несмотря на многочисленные обращения к ним с просьбой о поставках оружия в Украину".



"Надеемся, что Израиль будет проявлять мудрый, сбалансированный и дипломатический подход к украинскому кризису, с должным понимаем относиться к причинам, побудившим Россию принять решение о проведении нынешней специальной военной операции, а также к ее целям и задачам", - заявил Викторов.