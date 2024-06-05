



Россия, Китай и Иран заговорили о ядерной сделке

Россия, Китай и Иран объявили о необходимости восстановить ядерную сделку с Тегераном.



Об этом сообщают российские СМИ.



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Страны объявили, будто в 2018 году США "незаконно" и в одностороннем порядке вышли из соглашения.



Ранее стало известно, что Великобритания, Франция и Германия, представили Совету управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюцию, в которой осуждают Иран за отсутствие сотрудничества с агентством.