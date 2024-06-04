



Европейские державы добиваются осуждения Ирана в МАГАТЭ

Великобритания, Франция и Германия, представили Совету управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюцию, в которой порицают Иран за отсутствие сотрудничества с агентством, сообщили AFP дипломаты.



"Текст был официально представлен", - сказал один из дипломатических источников.



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На прошлой неделе три дипломата сообщили Reuters, что Великобритания, Франция и Германия, похоже, намерены продвигать свою резолюцию, несмотря на противодействие со стороны союзника США.



24 мая агентство Reuters сообщило, что между США и их европейскими партнерами возникли разногласия по поводу того, следует ли противостоять Ирану, причем Вашингтон опасается, что такая резолюция может привести к дальнейшей эскалации в регионе и раскачать ситуацию перед ноябрьскими выборами в США.



"Мы давим на американцев, но они по-прежнему придерживаются мнения, что ничего не следует делать с Ираном", - сказал высокопоставленный европейский чиновник. "До сих пор это ничего не дало, и мы считаем, что сейчас нужно проявить твердость".

