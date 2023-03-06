



Россия и Иран заключили секретную ядерную сделку - Fox News

Россия могла заключить тайное соглашение с Ираном о поставках обогащенного урана для создания ядерного оружия, пишет Fox News.



Анонимные источники издания в иностранной разведке, знакомые с переговорами между Москвой и Тегераном, сообщили, что соглашение, заключенное между странами, не предусматривает немедленную отправку ядерных материалов.



Президент России Владимир Путин согласился вернуть обогащенный уран, полученный от Ирана в 2015 году. Такие поставки могут произойти, если США окончательно откажутся от ослабления санкций и возобновления "Общего всеобъемлющего плана действий" по контролю над ядерной программой Ирана, остановленного в одностороннем порядке бывшим президентом США Дональдом Трампом.



Трамп принял решение о выходе из ядерного соглашения в 2018 году, поскольку он и его администрация считали, что договор не может помешать Ирану создать ядерную бомбу. В администрации Трампа также утверждали, что ядерная сделка не может подавить терроризм, спонсируемый исламским государством, и не ограничивает его ракетную программу.



Иранский режим хочет получить "железное" соглашение от администрации Джо Байдена, которое будет предоставлять гарантии, что он и будущие президенты США не будут смогут выйти из сделки. Белый дом заявил, что не может дать такие гарантии.



Бывший аналитик разведывательного управления Минобороны США Ребекка Коффлер отметила, что Россия хочет получить дополнительную помощь от Ирана в войне против Украины.



"С одной стороны, Россия не хочет, чтобы Иран имел ядерное оружие, а с другой - хочет помощи от Ирана в войне против Украины. Это дает Путину рычаги влияния, но также позволяет воспринимать его как человека, который заключает соглашения. Россия сигнализирует о том, что США зависят от нее", - сказала она.