



Резолюция Победа Украины: Конгресс США проявил большое мужество

Члены Конгресса США представили проект резолюции Победа Украины. В документе говорится, что победой Украины должен считаться полный возврат под контроль Киева территории Украины в международно признанных границах 1991 года. США и их союзники должны гарантировать интеграцию нашей страны в НАТО, выплату Россией репараций, наказание руководства РФ и восстановление Украины.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что резолюция Палаты представителей США является проявлением большого мужества, поскольку демонстрирует признание своих прошлых ошибок.



"Нужно большое мужество, чтобы открыто признать ошибки прошлого. Резолюция Палаты представителей однозначна: Соединенные Штаты, к сожалению, вместе с другими западными странами поощряли Украину отказаться от ядерного и другого оружия для обеспечения безопасности и стабильности в регионе под гарантиями. Это была ошибочная политика, которая была неправильно интерпретирована агрессором и привела к большой войне в Европе", - заявил Подоляк.



По словам советника главы Офиса президента, единственным способом обеспечить безопасность в Европе является:



возвращение уважения к международному праву;

возврат оккупированных территорий Украине;

привлечение к ответственности военных преступников;

полноправное членство Украины в НАТО



Ранее в Белом доме заявили, что Украина располагает поддержкой двух палат Конгресса.