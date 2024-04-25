



Reuters: Корабль со снарядами из Северной Кореи находится в китайском порту

Китай предоставляет причал для находящегося под санкциями США российского грузового судна, причастного к поставкам северокорейского оружия в Россию, согласно спутниковым снимкам, полученным агентством Reuters, на фоне растущей обеспокоенности США по поводу поддержки Пекином войны Москвы на Украине.



Британский аналитический центр Royal United Services Institute (RUSI) сообщил, что российское судно “Ангара”, которое с августа 2023 года переправило в российские порты тысячи контейнеров, предположительно содержащих северокорейские боеприпасы, с февраля стоит на якоре на китайской верфи в восточной провинции Чжэцзян.



Присутствие корабля в китайском порту подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты и их союзники, пытающиеся перекрыть военную и экономическую поддержку России.



Представитель Госдепартамента США заявил, что ему известно о “достоверных сообщениях из открытых источников” о том, что “Ангара” в настоящее время пришвартована в китайском порту, и он поднял этот вопрос перед китайскими властями.

