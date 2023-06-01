



Рази Баркаи угрожает уходом с Галей ЦАХАЛ



Ведущий Рази Баркаи угрожает уйти из эфира радиостанции Галей ЦАХАЛ через четыре недели, в случае, если его заставят подписать новый этический кодекс, который разрабатывается в эти дни. Предполагается, что документ ограничит высказывание его мнений в эфире.



Баркаи обвинил временного начальника станции Дани Закена в том, что он является "агентом Бардуго" - наиболее авторитетного политического комментатора правых.



В интервью 13-му каналу телеведущий сказал: "Если меня заставят подписать новый этический кодекс станции, который не позволяет вещателям актуальных программ выражать свое мнение - я покину станцию примерно через четыре недели. Командир станции - это продолжение Бардуго".





Редактор газеты "Макор Ришон", бывший журналист Хагай Сегаль, ответил в Твиттере: "Как один из ветеранов общественного вещания, Рази Баркаи должен помнить, что выражение политического мнения ведущими программы текущих событий - это не привилегия, а неподобающая практика. Другими словами: Галей ЦАХАЛ - это дом солдат, а не ведущих. И право временного командира - вернуть пропажу ее владельцу".

