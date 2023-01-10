



Расширение "норвежского закона" одобрено для голосования в Кнессете

Законодательная комиссия Кнессета одобрила расширение так называемого "норвежского закона" для голосования в первом чтении.



Это произошло во вторник, 10 января.



Расширение "норвежского закона" позволит большему количеству кандидатов из партийных списков заменять министров, отказавшихся от своих мест в Кнессете, сохранив при этом министерские портфели.



Согласно плану "Ликуда", для небольших фракций ничего не изменится, зато закон устранит ограничение в пять мест для фракций с более чем 18 депутатами. Крупные партии смогут заменить до трети своего состава. Например, "Ликуд", который имеет 32 мандата в Кнессете, сможет заменить 10 депутатов.



Как сообщалось ранее, комиссия подсчитала, что предлагаемые изменения по расширению так называемого норвежского закона обойдутся налогоплательщикам в дополнительные 8,5 млн шекелей в год в действующем Кнессете, исходя из предельной стоимости содержания пяти новых депутатов в год.



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу хочет принять законопроект, чтобы облегчить продвижение членов его партии "Ликуд" в Кнессет и на министерские посты.