



Расширение "норвежского закона" обойдется бюджету в $ 2,4 млн в год

Комитет Кнессета по Конституции, законодательству и правосудию подсчитал, что предлагаемые изменения по расширению так называемого норвежского закона, позволяющего большему количеству министров уйти в отставку из Кнессета и передать свои места коллегам по партии, обойдутся налогоплательщикам в дополнительные 8,5 млн шекелей (2,4 млн долларов) в год в действующем Кнессете, исходя из предельной стоимости содержания пяти новых депутатов в год.



Законопроект увеличит максимальное количество министров, которым разрешено уйти с поста законодателей, а затем вернуться в Кнессет, когда они перестанут занимать свои министерские должности, с пяти до 10 только для крупных партий (одна треть от общего числа для партий, имеющих как минимум 18 депутатов). Единственной партией в нынешней коалиции, на которую распространяется действие закона, является правящая партия "Ликуд", состоящая из 32 человек.



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу хочет принять законопроект, чтобы облегчить продвижение членов его партии "Ликуд" в Кнессет и на министерские посты.



Раскритикованный несколькими депутатами от "Ликуда" за широкие уступки, на которые он пошел в коалиционных переговорах с крайне правыми и религиозными партнерами "Ликуд", Нетаниягу опасается законодательного давления со стороны недовольных членов партии.

