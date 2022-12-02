



Путин рассказал Шольцу, почему бомбит Украину

Канцлер Германии Шольц провел переговоры с Путиным



Путин все еще мстит за Крымский мост. О чем кремлевский диктатор говорил с Шольцем







Канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу, 2 декабря, провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, лидеры обсудили войну в Украине. Об этом сообщается на сайте Кремля.



Как отмечается, Путин вновь выразил недовольство из-за поставок западного оружия в Украину и "призвал Германию пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий".



Также российский президент вновь попытался "оправдать" удары по критической инфраструктуре Украины. По его словам, на такой шаг Россия пошла из-за неких "атак Киева против гражданской инфраструктуры РФ", вероятно, намекая на инцидент на Крымском мосту.



Подчеркнем, что украинская сторона отрицает причастность к взрывам на мосту в оккупированном Крыму.



Кроме того, Путин призвал Шольца допустить Россию к расследованию взрывов на нитках газопровода "Северный поток".



Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа может вернуться к "мирному порядку" с Россией, который действовал до начала полномасштабной войны против Украины, если президент РФ Владимир Путин откажется от агрессии против стран-соседей.