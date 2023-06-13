



Путин о подрыве Каховской ГЭС: это не мы, это Украина

Президент РФ Владимир Путин обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС.



Соответствующее заявление он сделал во время встречи с российскими "военкорами".



"Россия не была заинтересована в подрыве Каховской ГЭС. Делается все возможное для помощи людям в зоне затопления Каховской ГЭС, подключились Минздрав и ФМБА", - сказал он.



По словам Путина, затопление скотомогильников и кладбищ после разрушения ГЭС является серьезной проблемой, но "решаемой".



"Всем пострадавшим от затопления в зоне Каховской ГЭС будет оказана помощь по российским нормам и стандартам", - добавил он.



