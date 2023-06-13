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путин
13.06.2023 17:35 Алина Груднева

Путин о подрыве Каховской ГЭС: это не мы, это Украина

Президент РФ Владимир Путин обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС.

Соответствующее заявление он сделал во время встречи с российскими "военкорами".

"Россия не была заинтересована в подрыве Каховской ГЭС. Делается все возможное для помощи людям в зоне затопления Каховской ГЭС, подключились Минздрав и ФМБА", - сказал он.

По словам Путина, затопление скотомогильников и кладбищ после разрушения ГЭС является серьезной проблемой, но "решаемой".

"Всем пострадавшим от затопления в зоне Каховской ГЭС будет оказана помощь по российским нормам и стандартам", - добавил он.

 

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