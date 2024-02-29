



Принц Уильям посетил синагогу на фоне всплеска антисемитизма

Принц Уэльский Уильям посетил лондонскую синагогу на фоне резкого всплеска антисемитизма после резни 7 октября в Израиле.



Его визит состоялся через неделю после того, как наследник британского престола призвал к прекращению войны между Израилем и ХАМАСом в Газе.



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Уильям послушал рассказы еврейских студентов о резком росте уровня антисемитизма после теракта в Израиле. Также он встретился с 94-летней Рене Солт, пережившей Холокост.



Уточняется, что принц Уэльский в 2018 году стал первым высокопоставленным членом британской королевской семьи, который посетил с официальным визитом Израиль и ПА. С тех пор он внимательно следит за событиями в регионе.