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Принц Уильям посетил синагогу на фоне всплеска антисемитизма
29.02.2024 16:51 Алина Груднева

Принц Уильям посетил синагогу на фоне всплеска антисемитизма

Принц Уэльский Уильям посетил лондонскую синагогу на фоне резкого всплеска антисемитизма после резни 7 октября в Израиле.

Его визит состоялся через неделю после того, как наследник британского престола призвал к прекращению войны между Израилем и ХАМАСом в Газе.

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Уильям послушал рассказы еврейских студентов о резком росте уровня антисемитизма после теракта в Израиле. Также он встретился с 94-летней Рене Солт, пережившей Холокост.

Уточняется, что принц Уэльский в 2018 году стал первым высокопоставленным членом британской королевской семьи, который посетил с официальным визитом Израиль и ПА. С тех пор он внимательно следит за событиями в регионе.

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