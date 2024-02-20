



Принц Уильям нарушил молчание о ситуации в Газе

Принц Уэльский Уильям нарушил молчание относительно продолжающейся войны между Израилем и ХАМАСом.



Он призвал к немедленному освобождению всех заложников и предоставлению дополнительной гуманитарной помощи для жителей Газы.



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"Я по-прежнему глубоко обеспокоен ужасной ценой, исчисляемой в человеческих жизнях, в конфликте на Ближнем Востоке, который стал следствием террористической атаки ХАМАСа 7 октября. Слишком многие были убиты", - сказал он.



По словам наследника короля Карла III, он хочет, чтобы как можно скорее был положен конец боевым действиям.



"Существует острая необходимость в увеличении гуманитарной помощи Газе. Крайне важно, чтобы была доставлена помощь и освобождены заложники. Иногда важность постоянного мира осознается только тогда, когда мы сталкиваемся с огромными масштабами человеческих страданий. Даже в самый мрачный час мы не должны поддаваться отчаянию. Я продолжаю цепляться за надежду на то, что можно найти светлое будущее", - добавил он.