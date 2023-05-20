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Президент Грузии: свадьба, на которую приехала дочь Лаврова, отменена
20.05.2023 16:39 Алина Груднева

Президент Грузии: свадьба, на которую приехала дочь Лаврова, отменена

Свадьба, на которую в Кахете прибыла дочь главы МИД Сергея Лаврова, из-за чего вспыхнули протесты, была отмена.

Об этом сообщила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"По поводу сегодняшнего инцидента, я получила сообщение от министра внутренних дел, что семья, люди, которые собирались играть свадьбу, уехали, а свадьба сегодня не состоится", - сообщила она.

По словам Зурабишвили, отмена мероприятия является, своего рода, победой общества.

"Я хочу обратиться к властям, нельзя так играть со своим народом", — призвала Зурабишвили.
 

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