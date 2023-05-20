



Президент Грузии: свадьба, на которую приехала дочь Лаврова, отменена

Свадьба, на которую в Кахете прибыла дочь главы МИД Сергея Лаврова, из-за чего вспыхнули протесты, была отмена.



Об этом сообщила президент Грузии Саломе Зурабишвили.



"По поводу сегодняшнего инцидента, я получила сообщение от министра внутренних дел, что семья, люди, которые собирались играть свадьбу, уехали, а свадьба сегодня не состоится", - сообщила она.



По словам Зурабишвили, отмена мероприятия является, своего рода, победой общества.



"Я хочу обратиться к властям, нельзя так играть со своим народом", — призвала Зурабишвили.

