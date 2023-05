В Грузии вспыхнули новые протесты: в этот раз из-за дочери Лаврова

В субботу, 20 мая, в Грузии уже второй день подряд проходят акции протеста.



В этот раз демонстранты вышли на улицы из-за прибытия в страну дочери главы МИД РФ Сергея Лаврова.



Как стало известно, Екатерина Винокурова приехала в Кахете на свадьбу брата своего мужа.



Демонстрация началась утром возле отеля Kvareli Lake Resort, где остановилась дочь Лаврова.



Не обошлось и без столкновений между демонстрантами и правоохранителями, следящими за порядком. По данным местных СМИ, минимум 16 человек были задержаны.



It's very sad and tragic day for Georgia.



Police is mobilized at Kvareli Lake Resort (Kakheti) where Lavrov's family stays to ensure their comfort.



How could you do that after what this cursed man did to us? And how can I tell the victims of violence to trust the police? pic.twitter.com/WXwjz2ZrD9